Bundespolizei nimmt Reisenden mit in die Haftanstalt

Da die Bundespolizei bei der näheren Überprüfung einen frischen Haftbefehl entdeckte, musste er eine neue Reise in die Haftanstalt antreten.

Bei der Kontrolle durch die Zugbegleitung des ICE am späten Vormittag konnte der 27-Jährige kein Ticket vorweisen und wollte auch seine Personalien nicht preis geben. Diese fanden die daraufhin vor Ort gerufenen Bundespolizisten nach kurzer Zeit heraus. Gleichzeitig lagen mehrere Ausschreibungen gegen den Mann aus Nigeria vor, darunter ein erst zwei Tage alter Haftbefehl, der eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten vorsah. Somit war seine kurzfristig angetretene Reise von seinem Wohnort in Südbayern in den Norden schnell beendet.

Nach der Anzeigenaufnahme wegen Erschleichens von Leistungen führte die Weiterreise des Mannes mit dem Dienstauto zur Haftanstalt.