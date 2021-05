Bürgstadt: Unbekannte stehlen Fahrrad

Das Damen-Trekkingrad der Marke Chilli Cross stand im Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt in der Markstraße. Das Fahrrad war nicht abgeschlossen.

Unbekannte entwenden und beschädigen Zeitschriften

Miltenberg. In der Zeit von Samstagabend bis Montagfrüh wurde in der Bischoffstraße ein verschlossenes Blechdepot eines Einkaufmarktes von Unbekannten aufgebrochen. Die darin befindliche Retourenware in Form von Zeitschriften wurde zum Teil beschädigt und entwendet. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.