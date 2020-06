Bürgstadt: Dacia stöß beim Ausparken gegen anderes Auto und flüchtet

In Bürgstadt parkte am Montag um 11.45 Uhr ,auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Stadtweg, eine 33-Jährige mit ihrem VW rückwärts aus einer Parklücke aus. Ihr viel auf, dass ein Dacia ebenfalls rückwärts ausparkte und auf sie zufuhr. Sie blieb stehen und hupte zur Sicherheit. Nachdem keine Reaktion folgte, sondern der Dacia weiterfuhr, hupte sie nochmal. Der Dacia fuhr unbeirrt weiter und stieß dann gegen das Heck des stehenden VW. Danach fuhr der Dacia einfach weg, obwohl durch mehrere Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000,- EUR. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

stru/Polizei Miltenberg