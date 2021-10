Bürgstadt: BMW-Fahrer fährt angetrunken gegen Stein auf Verkehrsinsel

Am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, fuhr im Wendehammer des Stadtwegs ein 21-jähriger BMW-Fahrer gegen einen an der Verkehrsinsel abgelegten Sandstein. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Airbags öffneten und ein Frontschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Alko-Test ergab einen Promillenwert von 0,78.

Da auch drogentypische Ausfallerscheinungen bemerkbar waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der aus dem Landkreis stammende Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.