"Bücherspendengeld" in Marktheidenfeld gestohlen

Im Hofbereich eines Anwesens in der Mitteltorstraße wird ein Bücherspendenregal ohne Verkaufspersonal betrieben. Dort kann man gegen eine Spende Bücher erwerben. Das Spendengeld wird in einen als Kasse dienenden Briefkasten gesammelt. Gegen 11:45 Uhr befanden sich fünf Euro in dem Briefkasten, welche am Abend nicht mehr vorhanden waren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.