Buchenholz in Kreuzwertheim gestohlen

Das Polterholz im Wert von rund 300 Euro war zuletzt am 13.12.2022 an seinem Lagerplatz und wurde dann im Zeitraum bis zum 19.12.2022 von einem Unbekannten gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Marktheidenfeld unter Tel. 09391/98410.

Graffiti-Schmierereien am Gymnasium und der Realschule - Polizei ermittelt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Vermutlich in der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter mehrere Graffiti-Schmierereien und Tags auf den Sandsteinplatten der Gymnasiumturnhalle, auf dortigen Betonsäulen, Verkehrszeichen und auf Glasflächen der Realschule angebracht. Die Reinigungskosten belaufen sich gewiss auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter Tel. 09391/98410.

Unsachgemäße Ladungssicherung verursacht Verkehrsunfall

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Sattelzug, bestehend aus Zugmaschine und Auflieger, die Staatsstraße 2294 von Büchold kommend in Richtung Heugrumbach. Unterhalb bzw. seitlich des Aufliegers waren mehrere Metallspriegel aus Aluminium mit eine sog. Zauberschnur befestigt. Durch die scharfen Kanten der Spriegel wetzte sich die Schnur auf und riss letztlich während der Fahrt. Die Spriegel ragten dadurch linksseitig in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 42-jähriger Pkw-Fahrer konnte den Aluspriegeln nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Im Vorbeifahren wurde der Reifen und die Felge vorne links beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 EUR. Verletzt wurde niemand. Den Lkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung.

Vorfahrtsmissachtung hat Unfall zur Folge

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 16:55 Uhr kam es in der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Würzburger Straße Höhe des Mc Donalds auf den Zubringer zur Brückenstraße ab. Nach wenigen Metern befindet sich dort für den Verkehr aus seiner Fahrtrichtung das Verkehrszeichen 205 („Vorfahrt gewähren“).

Ein 47-Jähriger bog gleichzeitig im ursprünglichen Gegenverkehr mit seinem Pick-Up von der Würzburger Straße nach links in die Brückenstraße ab. Der vorher erwähnte Zubringer mündet aus seiner Fahrtrichtung gesehen von rechts in die Brückenstraße ein.

Aus der vorfahrtsberechtigte Pick-Up-Fahrer in der Linkskurve den Einmündungsbereich passierte, missachtete der von rechts kommende Pkw-Fahrer die Vorfahrt und fuhr ebenfalls vom Zubringer in die Brückenstraße ein. Es kam folglich zum Anstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt Sachschaden in geschätzter Höhe von 7000 EUR entstand. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Missachtung der Vorfahrtsregelung inkl. Unfallfolge.

Unfallflucht auf Tegut-Parkplatz in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr parkte eine 45-Jährige mit ihrem roten VW Golf auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarktes Tegut. Als sie zum Ende des oben angegebenen Zeitraums zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass dieser einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten rechts aufwies. Der VW parkte schräg gegenüber des aktuellen Weihnachtsbaumverkaufsstandes.

Bei der Unfallaufnahme konnte blauer Farbabrieb an der roten Stoßstange des VW Golfs gesichert werden. Die sachbearbeitende Polizeiinspektion Karlstadt bittet nun potentielle Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Kleidungsstücke und Autoschlüssel aus Umkleidekabine in lohr gestohlen

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Am Dienstag, Nachmittag entwendete ein Unbekannter aus der Umkleidekabine einer Sporthalle, am Sommerberg, in Lohr am Main mehrere Jacken, sowie die darin befindlichen Autoschlüssel. Die Polizei Lohr bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Glatteis, zahlreiche Unfälle in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Weit über 20 Unfälle waren im Dienstgebiet der Lohrer Polizei am Dienstag, Morgen zu verzeichnen. Diese waren ausnahmslos der Wetterlage und dem damit verbundenen Glatteis geschuldet. Die meisten der Unfälle verliefen glücklicherweise glimpflich und es waren nur geringe Sachschäden zu verzeichnen. Lediglich in einem Fall wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Er konnte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Zwei Glatteisunfälle in Gemünden

Gemünden-Seifriedsburg, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf dem geschotterten Waldweg von Adelsberg nach Seifriedsburg. Hierbei stellte er fest, dass der geschotterte Weg eine einzige Eisfläche war. Ein abgestellter Pkw BMW, der dies wahrscheinlich auch zu spät bemerkte, stand bereits in diesem Waldstück. Der 45-Jährige konnte nicht mehr anhalten und rutschte mit der Front seines Pkw gegen die Front des dort abgestellten Pkw. Er musste schließlich zu Fuß aus dem Waldstück laufen, da ein Weiterkommen unmöglich war.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 07:55 Uhr rutschte bei Eisglätte eine 19-jährige Autofahrerin in der Mainuferstraße gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Alkoholisierter Autofahrer verursachte Verkehrsunfall

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Richtung Mittelsinn. Eigenen Angaben zufolge sei ihm das Heck des Pkw ausgebrochen. Beim Versuch gegenzulenken kam das Fahrzeug ins Schleudern. Der Pkw Seat kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Pkw Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,68 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart