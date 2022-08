Buchen: Rathaustür beschädigt - Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Waldbrunn: Person bei Brand leicht verletzt

Ein 48-Jähriger wurde am Sonntagmorgen bei einem Brand verletzt. Der Mann befand sich gegen 9 Uhr in einer Wohnung in der Straße "Zur Krummen Ulme" und ließ vermutlich eine Zigarette fallen, die daraufhin eine Decke in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Buchen: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht Ein Unbekannter beschädigte am Samstagabend beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw in Buchen. Der VW Golf stand gegen 22 Uhr in der Waldstraße, als vermutlich ein silberner oder grauer Mercedes, A-Klasse, an diesem entlangstreifte. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, der das Fahrzeug noch zu Fuß verfolgte. Der Verursacher konnte jedoch flüchten. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn : Hoher Schaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag kollidierten zwei Pkws bei Walldürn. Der Fahrer eines Opel Mokka war gegen 12 Uhr gemeinsam mit zwei Mitfahrern auf der B47 unterwegs. Dieser wollte in die Würzburger Straße abbiegen und übersah vermutlich einen von Walldürn kommenden BMW. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Opel von der Fahrbahn abgewiesen wurde und auf einer Wiese zum Stehen kam. Die drei Insassen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber kurz später unverletzt entlassen werden. Der BMW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro und beiden mussten geborgen werden.

Adelsheim: Ford beschädigt und davongefahren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag einen geparkten Ford und verschwand. Der Ford Focus stand zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz in der "Untere Austraße". Vermutlich blieb der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken an dem Pkw hängen und hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Er fuhr davon, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern oder sich als Verursacher zu melden. Daher sucht das Polizeirevier Buchen Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Pkw touchiert, Alkohol, kein Führerschein, Kennzeichen entstempelt

Eine ganze Bandbreite an Verstößen wurde am Freitag nach einem Unfall in Walldürn bekannt. Der 53-jährige Fahrer eines Fiat Tipo fuhr gegen 22.45 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der "Obere Vorstadtstraße". Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug, welches in der Hofeinfahrt stand. Ein Sachschaden entstand an den Fahrzeugen jedoch nicht. Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet, der später bemerkte, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und die Polizei informierte. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde ein Alkoholtest mit dem Mann durchgeführt. Dieser ergab eine Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Gegen die Fahrt dorthin in die Klinik wehrte sich der 53-Jährige und beleidigte und bedrohte die Beamten währenddessen mehrfach. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass am Fiat kein Versicherungsschutz mehr besteht und dieser zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben ist. Dazu kam noch, dass der Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. Hierzu sind weitere Ermittlungen erforderlich. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Fahrzeugschein sowie die Schlüssel des Pkws sichergestellt und ihm die Weiterfahr untersagt. Gegen 1 Uhr meldete sich der Zeuge erneut und teilte mit, dass der 53-Jährige die Scheibe seines Fahrzeugs einschlug und mit dem Pkw davongefahren sei. Kurze Zeit späterDort wurde er wiederum von der Polizei angetroffen werden und musste nochmal eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Er muss nun mit einigen Anzeigen rechnen.

Buchen: Audi Q7 beschädigt - Wer war's?

Ein in einer Tiefgarage in Buchen geparkter Audi Q7 wurde am Freitag beschädigt. Vermutlich verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden von rund 500 Euro an dem Fahrzeug. Dieses stand zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in der Garage in der Haagstraße. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich um einen Passanten handeln, der mehrere Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite verursachte. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

dc/Polizei Heilbronn