Buchen: Motorrad von der Straße abgekommen - 18-Jähriger verletzt

Der junge Mann befuhr gegen 13.45 Uhr die Kreisstraße 3915 von Buchen in Richtung Hettigenbeuern, als er wahrscheinlich in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer musste nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei in Buchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Meldung der Polizei