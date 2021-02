Buchen: Kerzen setzen Balkon in Brand

Der 62-jährige Bewohner eines dortigen Seniorenheims war gegen 3.30 Uhr auf den Balkon gegangen um dort eine Zigarette zu rauchen. Danach vergaß er vermutlich Kerzen auszumachen, welche einen dortigen Teelichtofen betrieben.

Kurze Zeit später begann ein Unterstand, welcher sich auf dem Balkon befand, zu brennen. Die offenen Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden, durch den Brand wurde niemand verletzt.

An dem Gebäude entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von 50.000 bis 100.000 Euro.

Waldbrunn: Radschrauben an LKW gelöst - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Radschrauben an einem LKW gelöst und hierdurch einen 48-Jährigen gefährdet. Der Fahrer des LKW stellte diesen am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz zwischen Strümpfelbrunn und Waldkatzenbach ab und bemerkte am Tag darauf gegen 6.30 Uhr, dass sein LKW während der Fahrt komische Geräusche verursachte.

Bei einer Nachschau stelle er fest, dass ein Unbekannter in der Nacht an einem der Räder sämtliche Radschrauben gelockert hatte. Die Polizei Limbach bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06274 925050 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn