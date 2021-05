Buchen-Bödigheim: Unbekannte entfernen Gullideckel

Gegen 1 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer, dass zwei Schachtdeckel herausgehoben wurden. Die alarmierte Streifenbesatzung fand die Gullideckel in der Nähe auf einem Gehweg und auf der Fahrbahn der Hauptstraße. Daraufhin setzte sie diese wieder ordnungsgemäß ein. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Seckach. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in ein Auto in Seckach auf. Die Täter begaben sich auf ein Firmengelände in der Straße "In der Au", schlugen eine Fahrzeugscheibe ein und verschafften sich dadurch Zugang zu dem geparkten Audi A5. Ob die Einbrecher etwas aus dem Auto mitgenommen haben, nachdem sie es durchwühlten, ist bislang noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.