Brummi-Fahrer bei Unfall auf A3 nahe Offenbach schwerst verletzt

Nach Angaben eines Notarztes steht sogar das Ableben des Mannes zu befürchten. Gegen 11.20 Uhr war der Brummi in Fahrtrichtung Frankfurt an einem Stauende nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold, welche als erstes an der Unfallstelle eintraf, leistete dem Schwerverletzten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Einsatzkräfte der Feuerwehr benötigten knapp eine Stunde, um den Fahrer aus dem Wrack zu befreien. Der Fahrer, zu dessen Identität nur eine slowenische Staatsangehörigkeit ermittelt werden konnte, kam umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Für die Landung des Helikopters an der Einsatzstelle wurde die Autobahn voll gesperrt. Der Fahrer des vorausfahrenden Sattelzuges kam glimpflicher davon, er überstand den Unfall offensichtlich unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor.

mci / Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen