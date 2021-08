Lampen in Steinfeld mutwillig beschädigt

Steinfeld, Lkrs Main Spessart. Im Laufe des Wochenendes wurden 11 Leuchten auf dem Gelände der Grundschule in Steinfeld durch unbekannte Täter beschädigt. Dies wurde der Polizei durch den zuständigen Bauhofleiter mitgeteilt. An den Leuchten entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die lohrer Polizei führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter 09352/87410 zu melden.