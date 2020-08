Brückengeländer verbogen - Unfallflucht in Frammersbach

Ein 73-jähriger Mann aus Gemünden hatte sich im Mehrlichweg verfahren und stieß beim Rangieren rückwärts gegen das Geländer einer Brücke. Das Brückengeländer wurde hierdurch leicht verbogen, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Autofahrer bemerkte den Schaden, kümmerte sich aber nicht um die Regulierung und meldete den Unfall auch nicht der Polizei. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall von seinem Balkon aus und teilte der Lohrer Polizei das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs mit. Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

11 Ster Holz gestohlen

Lohr a.Main. Am vergangenen Wochenende wurden im Lohrer Stadtwald insgesamt rund 11 Ster Holz gestohlen. Die beiden Opfer, die ihr Holz im Revier Schwebbergweg lagerten, bemerkten die Diebstähle am Montagnachmittag. Der Schaden liegt bei etwa 880 Euro. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter gibt es keine.

Die Polizei Lohr nimmt daher gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Panne im Einbahnring

Frammersbach. Am vergangenen Montagmittag fuhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug die Orber Straße in Richtung „Kreisverkehr“. Kurz vor der Einmündung hatte der Lkw einen Getriebeschaden, sodass das Gespann im Einbahnring liegen blieb und nicht mehr weiterfahren konnte. Nur Autos konnten noch an dem liegengebliebenen Laster vorbei fahren, weshalb der Verkehr durch die Polizei geregelt werden musste. Nach etwa drei Stunden konnte der Lastzug in die Bushaltestelle geschleppt und der Verkehr anschließend wieder komplett freigegeben werden.

koc/ Polizeiinspektion Lohr