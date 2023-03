Bronzeskulpturen in Sailauf gestohlen - Polizei ermittelt

In Hamburg hat ein Enkel seine 100-jährige Großmutter getötet (Symbolbild).

Dem aktuellen Sachstand nach haben sich die unbekannten Täter zu einem Garten Zutritt verschafft, der zu einem Handwerks- und Kunstatelier in Sailauf in der Straße "Weyberhöfe" gehört. Dort haben sie offensichtlich die Abwesenheit des Eigentürmers genutzt und zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Samstag, 17:50 Uhr, insgesamt sieben mannshohe Statuen gestohlen.

Das Fehlen der Figuren ist erst am Wochenende aufgefallen. Die Polizei Aschaffenburg hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Skulpturen gehen die Beamten davon aus, dass es mehrere Tatbeteiligte gegeben haben muss. Der Abtransport der Figuren ist mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug geschehen.

Der Beuteschaden ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen, dürfte aber aufgrund des Materialwerts mindestens bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Diebstahls und hat folgende Fragen:

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen an oder auf dem Grundstück gesehen?

Wer hat möglicherweise das Verladen solcher Bronzefiguren an dem Atelier beobachtet?

Wer kann Hinweise auf mögliche Tatfahrzeuge geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Klärung des Diebstahls machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag wurde zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr ein schwarzer Seat Leon in dem Parkhaus in der Luitpoldstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Streifschaden befindet sich hinten links am Fahrzeug.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Alexandrastraße haben Unbekannte offensichtlich mutwillig ein Fahrrad und die Windschutzscheibe eines dort abgestellten Autos beschädigt. Bewohner haben gegen 22:30 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich wahrgenommen. Mutmaßlich handelt es sich hier auch um die Tatzeit der Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KLEINKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, haben Unbekannte zwei Blumenkübel in der Kirchstraße vor der dortigen Kirche zerstört.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.