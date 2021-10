Rotes Kreuz verhindert Brand eines Fiat auf der A45

Der 63-jährige Fahrer bemerkte am späten Freitagabend im Baustellenbereich Qualm aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufsteigen und lenkte das Fahrzeug geistesgegenwärtig auf den Standstreifen. Die zuerst eintreffende Besatzung des BRK zögerte nicht lange und setzte einen Feuerlöscher ein. Für die nachrückenden Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein waren dadurch keine Löscharbeiten mehr nötig. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Ein Abschleppdienst konnte das Fahrzeug zeitnah bergen, so dass es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen kam.

Betäubungsmittel im Fahrzeug mitgeführt

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag um 16.15 Uhr konnte auf dem A3-Parkplatz Strietwald-Nord ein parkender Opel festgestellt werden. Besetzt war dieser mit drei männlichen Personen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, welche einer Fahndungskontrolle unterzogen wurde. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks, wurde bei einem der Insassen eine Plombe mit zunächst unbekannten Inhalt aufgefunden. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine geringe Menge Amphetamin handelte. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, so dass die drei Personen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Weibersbrunn. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag, um 9.45 Uhr, wurde an der A3-Rastanlage Spessart-Süd ein Seat aus dem Zulassungsbezirk Neuwied kontrolliert. Die Beamten konnten bei der Kontrolle einen latenten Marihuana Duft wahrnehmen, fanden jedoch nur noch Anhaftungen des Betäubungsmittels. Der 27-jährige Fahrzeugführer zeigte jedoch drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss aller Maßnahme, musste der 21-jährige Beifahrer die Fahrt fortsetzen. Bei einem positiven Ergebnis erwartet den Fahrer neben einem Fahrverbot noch eine empfindliche Geldbuße.

Weibersbrunn. Ein Opel aus dem Forchheimer Landkreis wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr parkend auf der Rastanlage Spessart-Nord kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem auf dem Fahrersitz befindlichen 19-jährigen Fahranfänger ergab einen Wert von 0,50 Promille. Da auch sein gleichaltriger Beifahrer nicht mehr in der Lage war das Fahrzeug zu führen, wurden die Schlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Ein Fahrtnachweis konnte von den Beamten nicht geführt werden. Die weitere Reise durften sie jedoch erst wieder antreten, als sie absolut nüchtern waren.

Illegaler Lkw-Fahrer kontrolliert

Stockstadt. Ein 32-jähriger türkischer Lkw-Fahrer wurde durch Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer einer deutschen Spedition ein Visum vor, welches ihm den Aufenthalt in Deutschland nur als Tourist erlaubte. Da der Fahrer jedoch nachweislich seiner Arbeit als Kraftfahrer nachging, verlor sein Visum an Gültigkeit, was laut Gesetzestext als illegaler Aufenthalt zu werten war. Neben dem fehlenden Visum wurden bei der Kontrolle noch eine Vielzahl weitere Verstöße, unter anderem nach dem Fahrpersonal- und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz festgestellt.

Aus Verwarnung nichts gelernt

Weibersbrunn. Am Freitagnachmittag, 15 Uhr, wurde ein Mercedes Sprinter an der Anschlussstelle Hösbach kontrolliert. Da der Beifahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt offensichtlich nicht angelegt hatte, wurde er von den Beamten mit einem Ordnungsgeld verwarnt und ausgiebig zur Gurtpflicht belehrt. Als die Beamten das Fahrzeug wenig später erneut feststellten, staunten sie nicht schlecht, als der Beifahrer während der Fahrt aus der Schlafkabine hervorstieg. Der Unbelehrbare musste bei der nochmaligen Kontrolle wegen vorsätzlichem Handeln das doppelte Bußgeld zahlen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach