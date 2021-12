Beim Eintreffen der Streife konnten zwar keine Personen mehr festgestellt werden, jedoch wurden Beschädigungen an der Wohnungstür festgestellt. Eine weitere Tür wurde ebenfalls beschädigt und geöffnet. Im Verlaufe der Sachverhaltsaufnahme wurden verdächtige Personen wahrgenommen, die sich beim Erblicken der Streife unverzüglich entfernen wollten. Zwei Tatverdächtige konnten nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im Wert von 1.000 Euro durch die eingetretene Eingangstüre sowie beschädigte Briefkästen. Der Beuteschaden muss im Nachgang geklärt werden, da der aktuelle Besitzer noch nicht erreicht werden konnte.

Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am späten Dienstagabend, gegen 21:40 Uhr, in der Mühlstraße ein 54-jähriger Kraftfahrer in seinem Auto angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung, weshalb der Mann auf der Dienststelle einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest erbringen musste. Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Beim Ausparken Auto beschädigt

Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, konnte in der Bodelschwinghstraße eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und geklärt werden. Die aufmerksame Zeugin wollte ihr Auto am Straßenrand einparken und konnte beobachten, wie ein weißer Wagen beim Ausparken einem Audi einen starken Stoß versetzte und sich in unbekannte Richtung entfernte. Die Zeugin konnte das Kennzeichen ablesen und der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Großostheim. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde in Großostheim ein Verkehrsunfall mit gestürztem Fahrradfahrer gemeldet. Hier wurde ein 72-jähriger Fahrradfahrer auf dem Boden liegend neben seinem Fahrrad angetroffen und durch Ersthelfer versorgt. Der Fahrradfahrer befuhr die Untere Stockstädter Straße und kam offensichtlich allein beteiligt mit seinem Fahrrad zu Sturz und zog sich hierbei eine schwere Platzwunde am Kopf zu. Da lebensbedrohliche Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er vorsorglich ins Klinikum verbracht. Im Nachgang konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden, jedoch muss der Mann zur Behandlung noch stationär aufgenommen werden.