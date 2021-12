Brennholz in Lohr entwendet

Aufgrund der Reifenspuren vor Ort wurden diese vermutlich mittels eines Klein-Lkw`s oder Sprinters abtransportiert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 sowie unter der Email-Adresse pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Rechtenbach. Dienstagnacht, gegen 22:50 Uhr, kam es auf der B26, zwischen Rechtenbach und dem Bischborner Hof, zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Der 21-jährige Fahrer aus dem Raum Lohr befuhr die Strecke und erfasste ein bereits auf der Fahrbahn liegendes, ca. 70kg schweres, Wildschwein.

An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte ein Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs aufgefunden werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme verständigte der Eigentümer des Kennzeichens die Polizei und teilte mit, dass er gegen 22:25 Uhr einen Zusammenstoß mit einem Wildschwein hatte.

Der 49-jährige Fahrer aus dem Raum Frankfurt unterließ es nach diesem Zusammenstoß die Unfallstelle abzusichern und ließ das verendete Tier auf der Fahrbahn liegen. Da der Fahrer seinen Pflichten nicht nachkam, kam es zu dem darauffolgenden Verkehrsunfall.

Den Fahrer aus dem Raum Frankfurt erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Geparkten angefahren

Lohr. Am Dienstag, in der Zeit von 12:35 Uhr bis 12:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kupsch Marktes in der Jahnstraße ein geparkter, weißer, Skoda Karoq angefahren. An dem Fahrzeug wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Aufgrund von Hinweisen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich zur Unfallzeit direkt neben dem beschädigten Fahrzeug ein weißer Audi Q3 befand. Augenscheinlich vergaß der männliche Fahrzeugführer nach dem Beladen seines Fahrzeugs die Beifahrertüre zu schließen und parkte rückwärts aus. Aufgrund der geöffneten Türe kam es zu einem Zusammenstoß mit dem geparkten Skoda.

Reifen beschädigt

Frammersbach. Am 16.12.2021, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde auf einer Parkfläche, auf Höhe der Spessartstraße 76, ein geparkter Hyundai beschädigt. Als der 19-jährige Halter aus dem Lohr zu seinem Fahrzeug kam, konnte er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter eine ca. 5cm lange Schraube in den rechten Vorderreifen drehte und den Reifen obendrein noch aufschlitzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60 Euro.

Quelle: Polizei Lohr/ lady