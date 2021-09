Brennendes Motorrad und brennedes Auto auf der A3

Goldbach, A 3 Ri. Frankfurt. Der Fahrer eines Kraftrades meldete sich am Sonntag gegen 14:45 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei. Er gab an, dass sein Motorrad, eine Honda, während der Fahrt das Brennen angefangen hätte und er nun auf dem Standstreifen, ca. 100 Meter vor der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost, stehen würde. Bei Eintreffen der Beamten hatte das Kraftrad bereits selbstständig aufgehört zu brennen. Auf dem Seitenstreifen wurde eine ca. 200 Meter lange Ölspur festgestellt. Durch den Motorbrand, dessen Ursache ungeklärt blieb, wurde die linke Fahrzeugseite sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. Die Schadenshöhe betrug ca. 5500 Euro. Zum Abbinden der Ölspur war die Feuerwehr Goldbach vor Ort.

Der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen wurden zeitweise gesperrt.

Waldaschaff, A 3 Ri. Würzburg. Der Fahrer eines Jaguar bemerkte während der Fahrt am Sonntag gegen 21:30 Uhr ein Krachen im Motorraum und stellte kurz darauf eine Rauchentwicklung fest. Daraufhin lenkte er sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen, wo es unmittelbar danach in Flammen aufging. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Motorraum brannte komplett aus, während der Fahrgastraum größtenteils unversehrt blieb.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die A 3 in Richtung Würzburg für ca. 30 Minuten komplett gesperrt, später konnte der Verkehr nur über den linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbei fließen. Dies führte jedoch auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens nur zu einer kurzzeitigen Verkehrsbeeinflussung. Neben der Feuerwehr Waldaschaff war die Autobahnmeisterei vor Ort, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.

Unter Drogeneinfluss auf der Durchreise

Hösbach, A 3 Ri. Würzburg. Beamten der Verkehrspolizei fiel am Sonntag gegen 03:45 Uhr ein BMW mit österreichischer Zulassung auf. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde zunächst festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der weiteren Nachschau im Pkw wurden 2 Gramm Marihuana sowie 1,3 Gramm Amfetamin aufgefunden. Der 35-jährige Autofahrer räumte ein, dass die Drogen ihm gehörten und er einen Teil davon bereits konsumiert hätte. Zur Bestätigung des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zur Sicherung des Strafverfahrens, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr und des Drogenbesitzes wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Auch den Beifahrer, der Halter des BMW ist, erwartet eine Anzeige, da er den Fahrer trotz des fehlenden Führerscheins fahren ließ.

Nach Beendigung der Maßnahmen konnten die Herren ihre Heimreise nach Österreich fortsetzen.

dc/Meldungen der verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach