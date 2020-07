Brennendes Kabel löst Feuerwehreinsatz in Sommerkahl aus

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr wurden die Feuerwehren Sommerkahl-Vormwald, Schöllkrippen und Krombach zu einem Schwelbrand, in einem Wohnhaus, alarmiert. Ein Zimmer war stark verraucht, die Bewohner hatten das Haus selbstständig verlassen. In der Zwischendecke brannte ein Kabel, welches die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz freilegte und schnell ablöschen konnte. Verletzt wurde niemand. Um die Ausbreitung des Brandrauchs zu verhindern wurde am betroffenen Zimmer eine Rauchvorhang gesetzt. Währendessen ging ein Trupp in den Bandraum vor und löschte das Feuer mit möglichst geringem Wassereinsatz. Anschließend wurde das Gebäude durch einen Lüfter der Feuerwehr entraucht. Die Feuerwehren waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls war ein Rettungswagen zur Absicherung an der Einsatzstelle. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

xere/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg