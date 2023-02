Brennendes Auto in Dieburg: Polizei vermutet Brandstiftung

Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer von der Dieburger Feuerwehr bereits gelöscht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug, einem Ford Kombi, wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von

Brandstiftung ausgegangen. Die Brandursachenermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat 10 übernommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Zeugensuche nach Einbruchsversuch

Dieburg. Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Schießmauer" zu

gelangen. Das meldet die Polizei. Die Kriminellen beschädigten dabei einen Rollladen und eine Terrassentür. Anschließend flüchteten die erfolglosen Täter unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südhessen