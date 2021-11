Brennendes Auto bei Stockstadt sorgt für Behinderungen auf A3

Der Fahrer eines VW Golf war am Sonntag gegen 15:40 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs, als auf Höhe Stockstadt der Motorraum seines Pkw in Brand geriet.

Der Autofahrer stoppte sein Fahrzeug auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Stockstadt und konnte es glücklicherweise rechtzeitig unverletzt verlassen. Die Besatzung eines zufällig hinzu gekommenen Rettungswagens konnte den Brand schnell ablöschen.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und es trat Öl aus. Insgesamt erstreckte sich eine Ölspur über ca. 300 Meter, weshalb von einem technischen Defekt auszugehen ist, der den Motorraum in Brand setzte.

Zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Pkw war der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt, die AS Stockstadt blieb befahrbar. Die Feuerwehr Stockstadt sowie die Autobahnmeisterei unterstützen an der Unglücksstelle.