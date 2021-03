Brennender Mülllaster löst Feuerwehreinsatz in Hüffenhardt aus

Zu einem Schwelbrand im Innern eines Mülllasters mussten die Feuerwehren

Hüffenhardt und Haßmersheim am Montagvormittag in die Straße In den Weinbergen

nach Kälbertshausen ausrücken. Es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr, welche mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war,

löschte den Brand. Möglicherweise hat ein nicht sachgerecht entsorgter Akku zu

dem Feuer geführt. Ob Sachschaden an der Müllpresse entstanden ist, steht noch

nicht fest.

Kleintransporter und Auto kollidieren

Heilbronn-Hardheim. Rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montagmittag, gegen

12 Uhr, auf der Landstraße zwischen Bretzingen und Erfeld. Ein 36-jähriger

Autofahrer wollte einen vor ihm fahrenden Kleinlaster, der einem Traktor

hinterherfuhr, überholen. Als sich der Mann mit seinem VW Passat gerade auf Höhe

des VW-Transporter befand, setzte dessen 21-jähriger Fahrer ebenfalls zum

Überholen an. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, wodurch ein Sachschaden

in Höhe von 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

klal/Quelle:Polizei Heilbronn