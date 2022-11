Brennender Müllcontainer in Babenhausen - Brandstiftung?

Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, als sie auf den Brand aufmerksam wurden, die Tonne von der Hausfassade wegzogen, jedoch ihr Versuch vergeblich blieb, den Brand zu stoppen. Die hinzueilende Feuerwehr löschte die Flammen rasch.

Die nahe stehende Hausfassade wurde infolge des Brandes nicht beschädigt. Weil Anwohner in diesem Zusammenhang zwei Jugendliche an dem Container beobachten konnten, die nach Ansprache sofort die Flucht ergriffen, schließt die Polizei eine mögliche vorsätzliche Handlung nicht aus.

Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittelnden sachdienliche Hinweise entgegen.

Streit zwischen Männern und Körperverletzung in Münster

Münster (ots) - Nach einem Streit zwischen zwei Männer in einer Wohnung in der Goethestraße am frühen Mittwochmorgen (2.11.) hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Kurz nach 4 Uhr hatten Zeugen die Beamten alarmiert, als der Konflikt zwischen den beiden in eine handfeste Auseinandersetzung mündete und der 51-jährige Mitbewohner mutmaßlich von seinem Kontrahenten mit einem Messerstich leicht verletzt wurde. Die hinzueilenden Streifen nahmen den 20 -jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme.

Ein im Vorfeld durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,1 Promille angezeigt. Der Festgenommene wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in den Gewahrsam gebracht. Dort wird er zwecks Ausnüchterung die nächsten Stunden verbringen, bevor er am Nachmittag wieder entlassen wird. Er wird sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.

dc/Polizei Südhessen