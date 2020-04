Brennende Zigarette verursacht Heckenbrand in Kleinwallstadt

Ein Anwohner hatte hier im Freien eine Zigarette geraucht. Aufgrund des starken Windes kam es zum Funkenflug der Zigarettenasche. Diese entzündete die Hecke, die daraufhin in Brand geriet. Das kleine Feuer in der Hecke konnte von dem Raucher selbst gelöscht werden. Die Hecke wurde durch das Feuer leicht beschädigt, der Schaden beträgt circa 250 Euro.

Auffahrunfall: Röllbach

Ein Auffahrunfall ist am Montag Nachmittag gegen 14.00 Uhr aus der Großheubacher Straße gemeldet worden. Eine Eschauerin war hier mit ihrem Ford Fiesta auf einen vorausfahrenden Opel Corsa aufgefahren, dessen Fahrer wegen eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos und Gegenverkehrs stark abbremsen musste. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Röllbacher Wehr musste ausrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle zu binden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Klingenberg

Am Montag Abend gegen 21.10 Uhr haben Beamte der PI Obernburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Mönchberger aus dem verkehr gezogen. Dieser war der Streife mit seinem Kleinkraftrad und einem ungültigen Versicherungskennzeichen aufgefallen. Bei der weiteren Überprüfung des unversicherten Kraftrades stellte sich heraus, dass sein Besitzer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Den Schwarzfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizei Obernburg/ienc