Brennende Autos in der Aschaffenburger Altstadt

Gegen 6 Uhr meldeten Anrufer per Notruf brennende Autos in der Webergasse unweit des Aschaffenburger Schlosses. Als die Aschaffenburger Feuerwehr eintraf, standen dort fünf Fahrzeuge lichterloh in Flammen. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf weitere Autos verhindert werden. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade und das Fenster des historischen Kornhäuschens von 1805 in der Nähe der Steinmetzschule beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Aschaffenburger Wehr war mit rund 30 Einsatzkräften der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Bezüglich der Brandursache hat noch am Sonntagmorgen die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

mkl/Ralf Hettler