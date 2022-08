Brennende Abfalleimer in Bürgstadt - Jugendliche Tatverdächtige ermittelt

Um 5.35 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über zwei brennende Abfallkörbe am Spielplatz in der Freudenberger Straße ein. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen, während die Polizei bereits nach den Tätern fahndete. Die Ermittlungen führten die Beamten noch am Freitagvormittag zu einem 17-Jährigen und einem 16-Jährigen, die nun in Verdacht stehen, die Mülleimer vorsätzlich angezündet zu haben.

Die Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen die beiden jungen Männer.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken für den Kreis Miltenberg