Kurz zuvor bemerkte der 33-jährige Fahrer des Gespanns, als er durch die Autobahneinhausung fuhr, eine Rauchentwicklung an den Hinterrädern seiner Sattelzugmaschine. Er hielt daraufhin sein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost am Pannenstreifen an. Die eintreffenden Feuerwehren überprüften die Rauchentwicklung mittels Wärmebildkamera. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich offensichtlich um einen technischen Defekt im Bereich der Bremsen handelte. Glücklicherweise kam es trotz Rauch- und Hitzeentwicklung nicht zur Durchzündung und damit zum offenen Brand am Fahrzeug. Der Sattelzug wurde anschließend in die nächstgelegenen Werkstatt begleitet. Die A3 in Richtung Frankfurt musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, wodurch sich ein kurzer Rückstau bildete.