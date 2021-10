Bremse und Gas verwechselt: 70-Jährige verursacht Unfall in Obernburg

Gegen 12 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Obernburg die Miltenberger Straße in Richtung B 469 und musste hier verkehrsbedingt anhalten. Eine hinterherfahrende, 70-Jährige aus Großwallstadt erkannte die Situation und wollte bremsen. Hierbei verwechselte sie Gas- und Bremspedal und fuhr so auf den Vorausfahrenden auf. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Abgeschlossenes Pedelec entwendet Mönchberg, Lkrs. Miltenberg

In der Nacht vom 18 auf den 19. Oktober ist aus einer Garage in der Reistenhausener Straße in Mönchberg ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube durch einen bis dato unbekannten Täter entwendetworden. Es werden Ermittlungen zur Ergreifung des Täters geführt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg