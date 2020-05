Breitendiel: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, in Breitendiel bei der Kontrolle eines Fiat-Fahrers auf, dass er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Blutentnahme war die Folge.

Unfallflucht – unbekannter Fahrer fährt weiter

Großheubach. Am Mittwoch, gegen 07.45 Uhr, kam es in der Hauptstraße im Begegnungsverkehr zu einem Spiegelkontakt zwischen einem Toyota-Fahrer und einem bisher noch nicht bekannten Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Miltenberger Kennzeichen. Obwohl der Fahrer des Kleintransporters den Unfall bemerkte, da er kurz stehen blieb, setzte er jedoch gleich darauf seine Fahrt in Richtung Röllbach fort. Er hinterließ einen Sachschaden an dem Toyota in Höhe von ca. 1200 Euro. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben?

Verwirrter Mann wirft Flaschen von Balkon

Am Mittwoch Abend, gegen 21.00 Uhr, wurde die Polizei verständigt, da in der Mainzer Straße in Miltenberg eine Person Flaschen aus seiner Wohnung auf die Straße schmiss. Bei Eintreffen der Streifen schrie der 36-jährige von seinem Balkon. Nach gutem Zureden verließ der verwirrte Mann zusammen mit seiner 49-jährigen Ehefrau das Anwesen. Allerdings wollten sie schnurrstraks auf die starkbefahrene Straße laufen. Sie wurden hierbei von den Kollegen aufgehalten. Der Mann riss sich nun los und musste zu Boden gebracht werden. Ihm wurden ohne weitere Gegenwehr Handschellen angelegt. Seine Ehefrau wollte jetzt ihren Mann befreien, indem sie einen Beamten versuchte wegzuschieben und einen anderen ans Bein trat. Weiter beleidigte sie die Beamten mit verschiedenen Kraftausdrücken. Verletzt wurde hierbei keiner. Beide wurden vorerst in die Haftzelle verbracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei der 49-jährigen an. Anschließend durfte sie wieder nach Hause gehen. Der 36-jährige Ehemann wurde ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Durch die Flaschenwürfe wurden zwei Autos beschädigt, der Sachschaden dürfte sich um ca. 1000 Euro handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Polizei Miltenberg