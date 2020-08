Brandstiftung: Wiese in Alzenau mit Deo angezündet

Der Kleinbrand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Michelbach gelöscht werden. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Geparkten Audi angefahren - Unfallflucht

Alzenau. Am Samstag zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug in der Rodenbacher Straße gegen einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten schwarzen Audi. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an der rechten Fahrzeugfront. Die Polizei Alzenau hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.





Auffahrunfall

Alzenau. Am Samstag gegen 10.30 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem BMW auf der Kreisstraße AB 25 von Alzenau in Richtung Kahl. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Alzenau wollte sie nach links abbiegen. Dies bemerkte ein 27 jähriger Opel Fahrer zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Sachschäden an beiden Pkw werden auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 27-Jährige wurde vor Ort verwarnt.

mkl/Polizei Alzenau