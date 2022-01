Brandstiftung an Fahrzeug in Bad Mergentheim

Eine unbekannte Person versuchte Anfang dieser Woche die Fahrertüre eines Autos in Bad Mergentheim anzuzünden. Der Täter hinterließ an dem in der Goethestraße zwischen Sonntag gegen 21 Uhr und Dienstag gegen 14.30 Uhr abgestellten Fahrzeug tiefe Kratzspuren und schwarze Rußantragungen. Die Beschädigungen an der Beifahrertüre entstanden vermutlich durch das Anzünden eines Brandmittels. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.