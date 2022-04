Brandstiftung: Altkleidercontainer in Weibersbrunn angezündet

Das wurde der Polizei am Freitag, gegen 07.10 Uhr, gemeldet. Durch die Feuerwehr Weibersbrunn wurde der Behälter geöffnet und der Schwellbrand gelöscht. Vermutlich wurde der Inhalt im Laufe der Nacht mutwillig entzündet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Unfallflucht vor Arztpraxis in Sailauf

Sailauf. Zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen unbekannten Täter kam es am Freitag, zwischen 11 und 11.50 Uhr, in der Rathausstraße in Sailauf. Die Fahrzeugführerin hatte ihren weißen Renault auf einem Parkplatz abgestellt um einen Arztbesuch wahrzunehmen. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte musste sie einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne weitere Veranlassungen zu treffen und ist aktuell noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/kick