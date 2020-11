Brandserie in Obernau: Staatsanwaltschaft verweigert Auskunft

Nach dem Ermittlungserfolg der Aschaffenburger Kriminalpolizei wollte unsere Redaktion wissen, wie die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen ist. Die Ermittler hatten am vergangenen Donnerstag einen 30 Jahre alten Aschaffenburger Feuerwehrmann festgenommen. Dieser soll in den vergangenen Monaten mehrere Brände in Aschaffenburg-Obernau gelegt und die Taten gestanden haben. Zu diesem Thema mailte die Redaktion der Pressesprecherin der Aschaffenburger Staatsanwaltschaft, Monika Schramm, einige Fragen. Unter anderem ging es um die Frage, warum die Polizei die Feuerwehr frühzeitig in die Ermittlungen eingebunden hatte.

Zu dieser und zu weiteren Fragen antwortete Schramm mit der Standardformulierung, dass die Fragen "aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantwortet werden können". Die einzige von Schramm beantwortete Frage war die nach dem Ergebnis der Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Täter: "Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde die Tatkleidung gefunden", schreibt Schramm.

Tatkleidung? Woher wussten die Ermittler, dass die von ihnen in der Wohnung gefundene Kleidung die Tatkleidung ist? Gab es etwa Zeugen, die rund um die gelegten Brände eine auffällig gekleidete Person gesehen haben? Verrieten etwa Spuren an der Kleidung den mutmaßlichen Täter? Während eines Telefonats mit Oberstaatsanwältin Schramm wieder keine Antwort - "aus ermittlungstaktischen Gründen".

Frage nach dem möglichen Strafrahmen für den in U-Haft sitzenden Feuerwehrmann. "Die Antwort schicke ich Ihnen per Mail." Weitere Fragen war Schramm nicht bereit zu beantworten, zum Beispiel, was genau sich hinter der Standardformulierung "aus ermittlungstaktischen Gründen" verbirgt. Überdies verband Schramm ihre Nicht-Bereitschaft, überhaupt Fragen telefonisch zu beantworten mit dem Vorwurf, die Presse würde sie dann "ohnehin falsch zitieren".

Ohnehin falsch zitieren? Der Redaktion ist kein Fall bekannt, in der die Pressesprecherin falsch zitiert worden wäre.

Torsten Maier