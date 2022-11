Brandgeruch: Feuerwehreinsatz am Lohrer Gesundheitszentrum

Die Wehren aus Lohr und Rodenbach rückten mit Atemschutztrupps an und erkundeten die Lage, konnten jedoch kein Feuer feststellen. Im Lauf des Einsatzes wurde der Brandgeruch auch geringer. Nachdem die gesamte Erkundung ohne Ergebnis blieb, zogen die Wehrleute wieder ab. Klinikpersonal vermutete später, dass der Brandgeruch über die Lüftungsanlage von außen angesaugt wurde. Wie die Polizei Lohr bestätigte, brannte in der Wöhrde in einer Hütte ein Kaminofen und aus dem nahen Sägewerk kam auch aus dem Schornstein. Diesen hatte die Lüftungsanlage vermutlich eingesaugt und von der Zentralen Lüftungsanlage des Krankenhauses angesaugt und im Krankenhaus verteilt. .

dc/Meldung der Polizei Lohr

Unfall beim Abbiegen in Lohr.

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Am Donnerstag, 03.11.2022, um 09.50 Uhr, fuhr ein Sattelzug von der B26 kommend über die Abbiegespur in die Bahnhofstraße ein. An der Einmündung zur Bahnhofstraße holte der 46jährige Sattelzugfahrer mit seinem Gespann weit aus um nach rechts abbiegen zu können. Das Ausholen hatte die ihm nachfolgende 67-jährige Fahrerin eines Autos nicht richtig gedeutet.

Sie fuhr in diesem Moment rechts am Sattelzug vorbei um ebenfalls nach rechts abzubiegen. Das konnte nicht gut gehen. Das Auto wurde folglich zwischen dem Sattelzug und dem Bordstein eingekeilt. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von je 10.000 Euro.

Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Donnerstag, 03.11.2022 in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.30 Uhr. Eine 44jährige Frau stellte ihr rotes Damenfahrrad vor einem Lebensmittelmarkt in der Ludwigstraße ab. Als sie mit dem Einkauf fertig war, war ihr Rad verschwunden. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Hinweise in der Sache bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder an die E-Mail pp.-ufr.lohr.pi@pollizei.bayern.de.

Jugendschutzkontroll in Lohr

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Am Donnerstag, 03.11.2022, um 17.00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Partensteiner Straße ein Rollerfahrer auf. Der 16-jährige stand mit seinem Kleinkraftrad unmittelbar vor einem Zigarettenautomaten auf dem Gehweg. Auf Nachfrage der Polizeibeamten verstrickte er sich in Widersprüche. Letztendlich kam heraus, dass er sich Zigaretten gezogen hatte. Um die Altersüberprüfung am Automaten zu täuschen verwendete er die EC-Karte einer 19-jährigen. Diese hatte er angeblich vor einiger Zeit gefunden und nicht abgegeben.

Neben dem Umstand, dass er die Zigaretten bei der Polizei abgeben musste, wird gegen ihn auch noch wegen Fundunterschlagung ermittelt.