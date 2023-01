Brand von Müllcontainern in Luitpold-Parkhaus - Diskothek kurzzeitig geräumt

Dichter Rauch zog bis in die Parkebenen und überzog die Fassade und einige geparkte Fahrzeuge mit einer Rußschicht.

Eine Diskothek musste für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig von der Polizei geräumt werden.

16-Jähriger in Park Schöntal in Aschaffenburg angegriffen

Bereits am 22. Dezember ist es zu einem Vorfall im Park Schöntal gekommen, bei dem ein Jugendlicher von drei Personen angegriffen worden ist. Da die Täter trotz der bisherigen Ermittlungen unerkannt geblieben sind, hofft die Polizei Aschaffenburg nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Vor allem zwei bislang unbekannte, aber hilfsbereite Passanten werden gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Zu dem Übergriff muss es dem aktuellen Sachstand nach zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr gekommen sein. Die drei Täter hatten den 16-Jährigen kurz vor der eigentlichen Tat bereits auf der Durchgangsfläche in den Innenräumen der City Galerie angesprochen und sich zunächst entfernt. Als der Jugendliche kurze Zeit später zu Fuß in den Park gelaufen ist, sei er unvermittelt von den drei Unbekannten angegangen worden.

Hierbei soll es zu Schlägen und Tritten gekommen sein, sodass der junge Mann zu Boden gefallen und kurzzeitig bewusstlos gewesen sei.

Zwei nicht näher zu beschreibende männliche Passanten haben dem am Boden liegenden aufgeholfen, sind dann aber weitergegangen. Die Personalien der hilfsbereiten Männer sind ebenso wenig bekannt, wie die in unbekannte Richtung geflohenen Täter.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

Circa 16 Jahre alt

1,70 Meter groß mit sportlicher Figur

Kurze Haare

Braune Augen

Trug eine auffällige "MONTCLER" Jacke mit Pelz

Person 2:

Circa 17 Jahre alt

1,80 Meter groß mit kräftiger Figur

Lockige, kurze Haare

Trug eine weiße Jacke der Marke "Wellenstein" und eine schwarz/weiße Adidas-Hose

Person 3:

Circa 16 Jahre alt

1,90 Meter groß und schlanke Figur

Braune Augen

Trug eine schwarze Jacke der Marke "Blacksquad"

Der Vorfall wurde erst einige Tage später polizeibekannt. Der Angegriffene trug von den Schlägen und Tritten Prellungen im Gesicht und am Oberkörper davon.

Die Ermittler der Polizei Aschaffenburg hoffen auf mögliche Zeugen der Tat, insbesondere auf die beiden männlichen Personen, die dem 16-Jährigen geholfen hatten aufzustehen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Hund beißt drei Jugendliche in Großostheim - Polizei sucht Zeugen

GROSSOSTHEIM-RINGHEIM LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Hund hat am Freitagabend gegen 20:00 Uhr eine Gruppe von vier Jugendlichen angegriffen und drei dabei leicht verletzt. Die drei Jugendlichen kamen zur Behandlung der Bisswunden in ein Krankenhaus. Die Suche nach dem unbekannten Hund durch die Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die vier Jugendlichen hielten sich gegen 20:00 Uhr im Bereich des Ostringes auf, als plötzlich aus einer unbeleuchteten Querstraße ein Hund angerannt kam. Der Hund biss ohne erkennbaren Grund einem 18-Jährigen in die Wade. Eine 14-Jährige und eine 20-Jährige wollten Ihrem Bekannten helfen und erlitten dabei selber Bissverletzungen.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte die drei Jugendlichen zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach weiteren Zeugen. Eine Beschreibung des Hundes war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

Autopanne führt zur Sicherstellung von Marihuana und Haschisch in Weibersbrunn

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Autopanne führte am Freitagmorgen zur Sicherstellung einer geringen Menge Marihuana und Haschisch durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg Hösbach. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen führt die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Die Mitteilung über einen möglichen Unfall auf der A 3 in Richtung Frankfurt führte gegen 05:20 Uhr eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion an die Einsatzörtlichkeit. Dort trafen die Beamten auf einen 39 und 42 Jahren alten Mann die Angaben, aufgrund einer Panne an ihrem Ford auf Hilfe zu warten. Womit die Männer wohl nicht gerechnet hatten, das die Polizisten mit ihrem geübten Blick im Fahrzeuginnenraum sofort die geringe Menge Marihuana und Haschisch entdeckten und sicherstellten. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des möglichen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

52-jährige stark alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs - andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrer gefährlichen Fahrweise fiel am Freitagnachmittag eine 52-Jährige auf der A 3 in Richtung Frankfurt auf. Autofahrer schilderten, dass die Autofahrerin mehrfach nach links und rechts von der Fahrbahn abkam, auffällig langsam fuhr und wiederholt grundlos stark abbremste. Bei der Kontrolle stellte die Polizei bei der 52-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,19 Milligramm pro Liter fest und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Kurz nach 15:00 Uhr teilte ein Autofahrer der Polizei mit, dass auf der Autobahn ein grauer Opel Corsa in Richtung Frankfurt fährt und dabei immer wieder nach links und rechts von der Fahrbahn abkommt. Außerdem soll die Autofahrerin mehrfach grundlos stark abgebremst haben. Bei einer Kontrolle auf Höhe Stockstadt stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach fest, dass die 52-jährige Fahrerin deutlich alkoholisiert war. Nachdem ein freiwilliger Test eine Atemalkoholisierung von 1,19 Milligramm pro Liter anzeigte, stellten die Beamten den Führerschein sicher und ließen eine Blutentnahme durchführen.

Autofahrer, die ebenfalls durch die gefährliche Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Alkoholisiert vor der Polizei vom Fahrrad gefallen

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bei dem Anblick einer Streife der Polizei Aschaffenburg in der Hanauer Straße versuchte am Samstagabend ein 42-jähriger Fahrradfahrer zu flüchten. Die Flucht endete jedoch sehr schnell mit der Fahrt über einen Bordstein. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich eine kleinere Kopfplatzwunde zu. Der Grund für die versuchte Flucht zeigte sich sehr schnell, als ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,55 Milligramm pro Liter anzeigte. Außerdem stellte die Polizei eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Mann sicher.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es kurz zuvor zu einem Streit mit seiner Mitbewohnerin gekommen war, bei der es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Im Anschluss hatte der 42-Jährige noch eine Fensterscheibe einer Fast-Food Filiale eingeschlagen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Erthalstraße ist am Freitag in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr ein geparkter schwarzer Peugeot 208 beschädigt worden.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Mehrere Kratzer an der Heckstoßstange seines BMW entdeckte am Freitagmittag ein 72-Jähriger. Der braune BMW war von 13:30 bis 14:20 Uhr in der Hochstraße auf dem Parkplatz Marktkauf Stenger geparkt.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Einen E-Bike Fahrer brachte am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr eine Fußgängerin in der Ebersbacher Straße zu Fall. Die Frau rannte auf den Radfahrer zu, sodass dieser stark abbremsen musste und stürzte. Dabei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen am Knie. Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, lief die Frau weiter.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Kundenparkplatz der Firma Aubi in der Aschaffenburger Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ein geparkter schwarzer VW Golf angefahren worden.

ASCHAFFENBURG - LEIDER. Ein bislang unbekannter Täter stach mit einem Messer in die linken Reifen eines auf dem Volksfestparkplatz geparkten Opel Meriva. Der Pkw stand auf den Parkplätzen für Wohnmobile in der Zeit von Donnerstag 17:30 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Vor der Brentano Mittelschule in der Schweinheimer Straße ist am Dienstag zwischen 18:30 und 19:30 Uhr ein mit einem Schloss gesicherter E-Scooter im Wert von knapp 400 Euro gestohlen worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

