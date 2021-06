Brand ruft im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim die Feuerwehr auf den Plan

Gegen 16.15 Uhr wurde die Feuerwehr Aschaffenburg in der Schweinheimer Straße alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war es auf der Rückseite eines Einfamilienhauses im Bereich einer Pergola zu einem Brand gekommen. Die Flammen griffen auf das Vor- und das Hauptdach des Hauses über. Die Anwohner hatten bereits selbst mit einem Gartenschlauch das Feuer eingedämmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten das Dach teilweise, um mithilfe von Drehleitern an die letzten Glutnester heranzukommen. Die Feuerwehr Aschaffenburg wurde bei den Löscharbeiten von den Drehleitern der Feuerwehr Haibach unterstützt. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Bezüglich der Brandursache haben Ermittler der Kriminalpolizei noch am Donnerstagnachmittag die ersten Untersuchungen aufgenommen.

Ralf Hettler