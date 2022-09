Am Dienstag Morgen entzündete sich bei Arbeiten in der Farbfabrik aufgrund eines technischen Defektes, die Filteranlage welche dafür zuständig ist aufsteigenden Wasserdampf zu filtern. Bei diesem Arbeitsprozess entstehen Temperaturen um die 500 Grad. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile der Firma wurde durch die Feuerwehren Frammersbach, Partenstein, Lohr a. Main, Wiesthal, Rodenbach und der Werksfeuerwehr der Firma Bosch Rexroth, verhindert. Insgesamt waren mit Mitarbeiter des Landratsamtes Main-Spessart, sowie drei Rettungswagenbesatzungen mit Notarzt und der Polizei, insgesamt 60 Einsatzkräfte vor Ort. Durch Rauchgasinhalation wurden insgesamt vier Personen verletzt von denen zwei Personen zur weiteren Versorgung in das Klinikum Main-Spessart verbracht wurden.

Betrunkener im Park

Lohr. Am frühen Dienstag Abend teilte ein stark betrunkener 31-jähriger Mann dem Polizei-Notruf telefonisch mit, dass er sich in einem Park in der Lohrer Innenstadt, in einer hilflosen Lage befände. Beim Eintreffen der hiesigen Einsatzkräfte wurde der Mann stark alkoholisiert angetroffen. Er gab an sich freiwillig in einen Alkoholentzug begeben zu wollen, da er ein Suchtproblem und einen Rückfall gehabt hätte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 3 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in das Bezirkskrankenhaus Lohr verbracht.

rbb/Polizei Lohr