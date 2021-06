Brand in Wiesthaler Trafostation - Stromausfall im Industriezentrum

Am Samstag, 26.06.21, um ca. 00.40 Uhr, brannte es in der Trafostation in der Graupnerstraße. In Folge dessen kam es im dortigen Industriegebiet zum Stromausfall. Der Brand wurde noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehren von den Mitarbeitern einer dortigen Firma mit Feuerlöschern gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen könnte der Schaden einige 10.000 Euro betragen.

Unfall beim Abbiegen in Lohr - Mann leicht verletzt

Lohr. Am Freitag, 25.06.2021, um 10.05 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau den Herrenackerweg in Richtung Bgm.-Dr.-Nebel-Straße. Die junge Frau wollte nach links in die Bgm.-Dr.-Nebel-Straße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigen Wagen eines 52-jährigen Mannes. Der Mann wollte der einbiegenden Frau noch ausweichen, schaffte es jedoch nicht mehr, so dass die junge Frau an das Heck des Mannes stieß. Dessen Fahrzeug kam hierdurch ins Schleudern und fuhr in die Böschung. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 2500 Euro.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Lohr

Lohr. Am Freitag, 25.06.2021, um 10.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße am sogn. „Ohrwatschl" zu einem Verkehrsunfall. Die 79-jährige Fahrerin eines Ford wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch der 77jährige Fahrer eines VW aus Richtung Lindig. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Am Fahrzeug des Unfallgegners jedoch ein Schaden von ca. 3000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr