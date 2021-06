In einem Mehrfamilienwohnhaus Am Rheinhardshof stellte ein Bewohner bei seiner Rückkehr gegen 15.30 Uhr fest, dass es an seiner Wohnungseingangstüre zu einem kurzfristigen Brand kam, welcher jedoch von selbst erlosch. Der Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

vd/Polizei Heilbronn