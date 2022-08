Brand in Seniorenheim am Roßmarkt in Aschaffenburg

Zwei Verletzte bei Brand in Aschaffenburger Pflegezentrum

Kurz vor 18 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr in den Roßmarkt in der Aschaffenburger Innenstadt alarmiert. Unmittelbar nach dem ersten Eintreffen der Kräfte stellten sie fest, dass es zu einer Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss des Seniorenwohnheims gekommen ist und sich noch Personen im Gebäude befanden. Daraufhin erhöhte die Leitstelle sofort die Alarmstufe. Es wurden weitere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg alarmiert und auch zusätzliche Rettungskräfte.

Brandverletzungen und Rauchvergiftungen

Aus bisher ungeklärten Gründen war es in einer Wohnung zu dem Brand gekommen, der auch für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Zwei Menschen mussten von der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet werden. Diese zogen sich Brandverletzungen beziehungsweise Rauchvergiftungen zu. Sie kamen vermutlich mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Hausbewohner wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Diese blieben unverletzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Bezüglich des Schadens lagen am Mittwochabend noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler