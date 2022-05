Nach Angaben von Polizeisprecherin Andrea Ackermann wurde um 9.45 Uhr ein Brand in einem Klassenzimmer gemeldet. Fünf Kinder seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen. Das Gebäude sei allerdings schon vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt gewesen, um 10.12 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Brandursache. Vermutlich brach das Feuer in der Pause aus, als Kinder und Lehrer nicht in dem Raum waren. (rbb)