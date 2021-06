Brand in Mehrfamilienhaus in Mensengesäß

Sie klingelten daraufhin am Wohnhaus und versuchten den Vermieter zu erreichen. Nachdem dies nicht gelang, informierte sie die Feuerwehr Mömbris. Die Feuerwehr löschte daraufhin einen Schwelbrand in einem Blumenkasten. Nach Erkenntnissen der Feuerwehr handelte es sich sehr wahrscheinlich um eine Zigarettenkippe in der trockenen Blumenerde, welche den Schwelbrand ohne Schaden verursachte.

Unfall auf Parkplatz am Wald

Alzenau. Am 02.06.2021, gegen ca. 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Waldweg in Alzenau, Nähe des dortigen Hundeplatz. Demnach wollte der Verursacher nach seinem Spaziergang im Wald mit seinem Pkw auf dem Waldweg wenden. Er schätzte die Entfernung zum geparkten Pkw gegenüber als zu gering ein und streifte diesen am Heck linksseitig. Es entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug in Form von Kratzer. Der Unfallverursacher konnte den geschädigten Fahrzeugführer nicht an der Unfallstelle ausfindig machen und blieb deshalb vor Ort. Hierzu telefonierte er mit seiner Versicherung und meldete den entstandenen Schaden. Im Anschluss setzte er hierzu noch die Polizei Alzenau in Kenntnis, welche den Verkehrsunfall aufnahm.

Körperverletzung auf dem Campingplatz

Kahl. Am 02.06.2021, um 15:15 Uhr gerieten zwei junge Männer aus bisher ungeklärter Ursache in Kahl/Main auf dem dortigen Campingplatz in einen Streit. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der 19 jährige eine Parzelle, wo sich bereits mehrere Personen befanden. Es kam zunächst zu einem verbalen Streit, wonach der 19 jährige einem 27 jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 27-Jährige erlitt dadurch einen Kieferbruch und musste durch den Notarzt vor Ort versorgt werden. Für ihn ging es mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Offenbach. Der 19-Jährige ist den Umherstehenden bekannt, entfernte sich aber unmittelbar nach der Tat. Ermittlungen zum tatsächlichen Geschehen laufen.

Versuchter Betrug in Mömbris

Ein 82-jähriger Mann aus Mömbris inserierte sein Fahrrad bei ebay Kleinanzeigen zum Verkauf. Daraufhin meldete sich ein Unbekannter, angeblich aus dem Ausland über Whats App und email ebay Kleinanzeigen. Der 82-jährige Verkäufer solle 500€ als Vorleistung auf ein belgisches Konto überweisen, so dass der unbekannte Käufer eine Transportfirma beauftragen könne, um das Fahrrad beim Verkäufer abzuholen. Der 82-jährige Verkäufer witterte den Betrug und beendete die Kommunikation mit dem unbekannten potentiellen Käufer.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Alzenau

Alzenau. Am Mittwochabend den 02.06.2021, gegen 22:00 Uhr fuhr eine 25-jährige Motorradfahrerin von der Wasserloser Straße in die Hanauer Straße in Alzenau. Unmittelbar nach ihrem Einbiegen erkannte sie einen ca. 35 jährigen Mann mit ausgebreiteten Armen mittig auf der Fahrbahn stehen. Sie fuhr langsam links an ihm vorbei, dabei schrie der Mann sie an und versuchte sie von ihrem Motorrad zu stoßen. Die 25-Jährige konnte an ihm vorbeifahren. Zuhause angekommen informierte sie die Polizei in Alzenau. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Hierzu werden dringend Zeugen gesucht, die diesen Vorfall augenscheinlich mitbekommen haben und Hinweise auf den 35 jährigen Mann liefern können.

mci / Quelle: Polizei Alzenau