Brand in Lauda-Königshofen wegen defektem Wäschetrockner

Bewohner eines Hauses in der Straße "Zum Schönblick" hatten gegen 7.30 Uhr Rauch wahrgenommen und nachdem sie sich ins Freie begeben hatten die Einsatzkräfte informiert. Die Feuerwehr stellte fest, dass im Keller des Hauses ein Wäschetrockner wohl wegen eines technischen Defekts in Brand geraten war. Die Flammen wurden gelöscht.

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Niederstetten. Mit leichten Verletzungen wurde ein 31-Jähriger nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Niederstetten in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr gegen 9 Uhr auf der Wildentierbacher Straße stadteinwärts und wollte an der Einmündung zur Oberstetter Straße in diese Abbiegen. Weil dort noch Verkehr herrschte, bremste der Mann sein Motorrad ab. Der dahinter folgende Fahrer eines Peugeot übersah den Bremsenden wohl und fuhr dem Motorrad hinten auf. Der 31-Jährige stürzte und kam unter seiner Maschine zum Liegen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Beim Niesen in den Gegenverkehr

Bad Mergentheim. Der Fahrer eines Audis ist am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten. Der 22-Jährige fuhr gegen 17 Uhr auf der Breslauer Straße, als er plötzlich niesen musste. Dabei verriss der junge Mann das Steuer und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 8.500 Euro. Da der Audi nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn