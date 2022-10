Brand in landwirtschaftlichem Betrieb in Arnstein

Hier entstand in einer Trocknungsanlage für Getreide eine starke Rauchentwicklung, welche ein Arbeiter sofort bemerkte. Dieser konnte mithilfe eines Feuerlöschers die entstandenen Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfen. Jedoch befanden sich in dem Silo noch weitere acht Tonnen Sonnenblumenkerne zur Trocknung, welche sich im Rahmen der weiteren Arbeiten durch vorhandene Glutnester entzündeten. Auch dies wurde durch die eingesetzten Feuerwehren aus Arnstein, Schwebenried, Gänheim und Binsfeld mittels Löschschaum bekämpft. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an der Trocknungsanlage ausgemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Meldung der Polizei Karlstadt