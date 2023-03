Brand in Hanauer Lagerhalle

Das Feuer in der Halle konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch entstanden durch die enorme Hitze Risse im Mauerwerk, weshalb zunächst ein Statiker hinzugezogen wurde, um die Gebäudestabilität zu überprüfen. In der Lagerhalle waren unter anderem E-Bikes gelagert. Die Ermittler gehen derzeit von einem einen technischen Defekt an einem Fahrrad-Akku oder an einer der zugehörigen Ladestationen aus. Der Schaden beläuft sich auf über 300.000 Euro.

Wer fuhr gegen den silbernen Ford Transit?

Hanau. Sachschaden von 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 15.45 und 22.10 Uhr den vorderen rechten Kotflügel eines rückwärts eingeparkten Ford Transit. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon.

Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Außenspiegel abgefahren: Wer kann Hinweise geben?

Hainburg/Hainstadt. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Zeit von 11.55 bis 11.57 Uhr in der Straße "Auf das Loh" den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW abgefahren und war dann geflüchtet. Der Schaden an dem weißen Golf mit FB-Kennzeichen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei in Seligenstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Michelstadt. Am Mittwoch (1.3.) kam es in der Zeit von 8.30 bis 9 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Einzelhandelsgeschäfts in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrzeug der 44-Jährigen Mossautalerin wies nach ihrem Einkauf eine Delle an der Kofferraumklappe auf. Der/die mutmaßliche Verursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 800 Euro.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.