Brand in Gelnhausen: Bewohnerin festgenommen

Die 55-Jährige war nach dem Ausbruch des Brandes in dem historischen Mehrfamilienhaus mit ihrem Auto und ihren beiden Hunde verschwunden.

Den Ermittlern zufolge gibt es mittlerweile hinreichende Anhaltspunkte, dass die Frau das Feuer absichtlich gelegt hatte. Dieses verursachte einen Schaden von über 1,5 Millionen Euro. Da zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Bewohner im Haus waren, werfen die Behörden der Verdächtigen neben schwerer Brandstiftung auch versuchten heimtückischen Mord mit gemeingefährlichen Mitteln vor. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten.

Brandermittler untersuchten am Mittwoch das betroffene Haus. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer auch in der Wohnung der Frau aus. Ein Tatmotiv sei bislang unklar, da sich die Verdächtige bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert habe. Sie sitzt in der Schweiz in Auslieferungshaft.

