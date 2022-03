Brand in Firma in Walldürn-Altheim

Mitarbeiter des Unternehmens im Tiefenweg konnten das Feuer, das gegen 5.45 Uhr ausbrach, laut Polizei mit Feuerlöschern eindämmen und den Brand letztendlich löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Zwei Fahrzeuge in Buchen kollidiert

Buchen. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Buchen kollidierten zwei Autos. Ein 18-jähriger BMW-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 unterwegs und befuhr die Abfahrt Buchen Süd in Richtung Bödigheimer Straße. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Buchen abbiegen und übersah vermutlich den von dort kommenden Ford eines 37-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford in die Schutzplanke geschleudert. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro und die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.