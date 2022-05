Brand in einer Firma in Altfeld

Am Mittwoch geriet nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr in einem Betrieb im Gewerbegebiet Am Schlossfeld im Marktheidenfelder Stadtteil Altfeld ein Filter einer Industriemaschine in Brand. Durch die anwesenden Arbeiter wurde der Filter bereits vor Eintreffen der Feuerwehr nach außen getragen und notdürftig abgelöscht. Die beiden 25- und 41-Jahre alten Männer blieben dabei unverletzt. Der Filter wurde durch die eintreffende Feuerwehr fachmännisch abgelöscht. Es waren die Feuerwehren Marktheidenfeld, Altfeld und Glasofen im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld