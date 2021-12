Brand in einem Gebäudeanbau in Glattbach

Unklar ist bislang die Ursache für einen Brand in Glattbach in der Nacht zum Donnerstag. Kurz nach 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Feuer in der Hauptstraße alarmiert. Im Anbau eines Gebäudes hinter einer Metzgerei war es zu dem Brand gekommen. Schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich stand ein Rettungswagen bereit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand.

Bei den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr Glattbach durch Einsatzkräfte aus Johannesberg und der Drehleiter der Feuerwehr Aschaffenburg unterstützt. Während des Einsatzes war die Hauptstraße komplett gesperrt.

Bezüglich Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler