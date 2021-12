Brand in Dieburger Werkstatt - drei Leichtverletzte

Der Brand in einer Werkstatt in der Dieselstraße rief am Donnerstagmittag (2.12.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 13.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Im Rahmen von Flex-Arbeiten geriet nach derzeitigem Kenntnisstand die Werkstatt durch den Funkenflug in Brand.

Hierbei wurden drei Männer, im Alter von 22, 38 und 56 Jahren, leicht verletzt. Die Feuerwehr Dieburg konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Schaden auf über 20.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Unfallflucht in Ober-Ramstadt

Ober-Ramstadt. Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können aufzuklären, wer am Donnerstag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in Ober-Ramstadt einen Skoda angefahren hat, der in der Odenwaldstraße geparkt war.

Am Donnerstag (02.12.) zwischen 15:30 und 18:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Skoda Fabia, der in der Odenwaldstraße gegenüber der "Odenwald Apotheke" am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 100,00 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise

Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen